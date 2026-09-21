Про це очільник українського дипломатичного відомства написав у соціальній мережі X.

Як Сибіга прокоментував позицію Мадяра?

Український міністр звернув увагу на безпідставну відмову угорської сторони долучитися до Карпатської інтеграційної ініціативи.

Цей формат створений для розвитку регіону, зміцнення зв’язків та реалізації взаємовигідних проектів між вісьмома карпатськими країнами.

Орбанізм не приніс користі ані Угорщині, ані регіону

Не менш дивним розвитком подій Сибіга назвав публічні сумніви Будапешта щодо прямої співпраці між енергетичними компаніями двох держав.

За його словами, втручання політики у прагматичний бізнес завжди шкодить взаємовигідним домовленостям.

Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати,

– наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що так званий орбанізм у минулому не приніс користі ані самій Угорщині, ані ширшому регіону. Він висловив переконання, що така лінія поведінки не матиме позитивних наслідків і надалі.

"Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною", – уточнив міністр закордонних справ України.

Відмова від нафтосховищ та саміту Карпатської вісімки

Як уже повідомлялося на нашому сайті, напередодні новий угорський прем'єр Петер Мадяр категорично відкинув можливість реалізації інфраструктурних енергетичних ініціатив за участю української сторони.

Зокрема, угорський уряд виступив проти меморандуму між Нафтогаз та компанією MOL щодо будівництва об'єктів для зберігання нафтопродуктів поблизу кордону.

Крім того, Будапешт відмовився від участі у новому саміті Карпатської вісімки, який ініціював Президент України Володимир Зеленський.