Новоназначенный глава МИД Сибига озвучил первые кадровые решения

Андрей Сибига заявил о формировании новой структуры МИД. Также министр сообщил о первых кадровых изменениях.

5 сентября новым главой украинского МИД был избран новый глава украинского МИДа Андрей Сибига, который заменил на этом посту Дмитрия Кулебу.

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Дипломаты должны работать на ВСУ

Сегодня, 8 сентября, Андрей Сибига провел совещание с послами и генконсулами.

Прежде всего, министр озвучил основные приоритеты украинской дипломатии. Это оружие и другие потребности ВСУ.

Кроме того, чиновник очертил первоочередные задачи МИД в ближайшие несколько месяцев.

"Министерство должно соответствовать реалиям страны в войне, а также – воплощать лучшие практики современной дипломатии", – подчеркнул министр.

Отдельно Сибига сообщил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины.

Сегодня каждый посол должен быть играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии. Я буду поддерживать каждого руководителя зарубежного дипломатического учреждения, который демонстрирует именно такую энергию и результативность,

– подчеркнул чиновник.

Первые кадровые решения

Сибига отметил, что у министерства будет новая структура. В частности, будут пересмотрены штатные расписания посольств.

Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы – запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов,

– подчеркнул чиновник.

Также Андрей Сибига принял решение о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина и внес представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.