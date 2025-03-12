Сибига подарил госсекретарю США икону, выполненную на ящике из-под патронов: как отреагировал Рубио

Глава МИД Украины Андрей Сибига подарил государственному секретарю США Марко Рубио икону Богородицы, которая выполнена на ящике из-под патронов.

Соответствующую фотографию Сибига опубликовал на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

Смотрите также Сибига прокомментировал переговоры США и Украины в Джидде

Сибига в Джидде подарил Рубио икону

Рассказывая о деталях переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) между делегациями из США и Украины, Сибига сообщил, что, в частности, отдельное внимание было посвящено освобождению пленных, гражданских лиц, возвращению украинских детей.

"Это была наша принципиальная позиция", – подчеркнул Сибига.

"Иконы на ящиках из-под патронов" – художественный проект киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко. Его главной идеей является превращение смерти, символом которой является ящик из-под оружия, на жизнь, которое символизирует икона.

Проект был представлен еще в 2015 году на территории Софии Киевской. С тех пор иконы, написаны на ящиках из-под патронов из зоны боевых действий, экспонировалась в 40 городах мира на более 60 локациях, в частности в Вашингтоне, Берлине, Варшаве, Вене и на Сицилии.

Как отреагировал Рубио на подаренную ему икону

Госсекретарь США очень положительно отреагировал на подаренную ему украинской делегацией икону во время переговоров между сторонами в Джидде.

Об этом Сибига рассказал, отвечая на вопрос Укринформа, в разговоре с агентством, а также PAP и RMF24.

Реакция Рубио на икону была очень положительной. Эта икона Богородицы имеет особую историю. Она привезена беженцами из Мариуполя, нарисована на элементах ящика с амуницией, который был на "Азовстали",

– отметил министр.



Сибига подарил икону Рубио / Фото из фейсбука украинского министра

Глава МИД добавил, что в дипломатии очень важно, чтобы подарки, которые вручаются, "несли особый смысл и посыл".

"Мне кажется, что эта история именно об этом", – констатировал украинский дипломат.