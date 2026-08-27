Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что эти действия являются прямым проявлением государственного терроризма.

Что сказал Сибига об атаке

Украинская противовоздушная оборона сумела уничтожить 233 вражеские цели, однако атака нанесла ущерб критически важным объектам. Кроме того, во время воздушного налета 5 российских дронов вторглись в воздушное пространство Молдовы.

Глава МИД отметил, что уничтожение зерновых терминалов и портовых мощностей создает угрозу продовольственной безопасности для около 400 миллионов человек во всем мире.

Это государственный терроризм. Это не проявление силы, а проявление беспомощности. Путин не может и не добьется ничего на поле боя. Вместо этого он делает ставку на терроризирование наших городов, портов и критически важной инфраструктуры. Доказательство тщетности его террора приблизит конец этой войны,

– написал дипломат.

Сибига призвал международное сообщество к немедленным действиям, в частности к созданию дополнительных торговых маршрутов, выделению квот и предоставлению оборудования для хранения зерна.

Помимо продовольственного направления, ключевым приоритетом остается подготовка к зимнему периоду. Украина рассчитывает на новые пакеты помощи, которые будут включать системы противовоздушной обороны, генераторы, оборудование для энергосетей и импорт энергоносителей.