Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що ці дії є прямим проявом державного тероризму.

Що сказав Сибіга про атаку

Українська протиповітряна оборона зуміла знешкодити 233 ворожі цілі, однак атака завдала шкоди критично важливим об'єктам. Окрім того, під час повітряного нальоту 5 російських дронів залетіли у повітряний простір Молдови.

Глава МЗС зауважив, що знищення зернових терміналів і портових потужностей створює загрозу продовольчій безпеці для близько 400 мільйонів людей у всьому світі.

Це державний тероризм. Це не прояв сили, а прояв безпорадності. Путін не може і не досягне нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критично важливої інфраструктури. Доведення марності його терору наблизить кінець цієї війни,

– написав дипломат.

Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій, зокрема створення додаткових торговельних маршрутів, виділення квот та надання обладнання для зберігання збіжжя.

Окрім продовольчого треку, ключовим пріоритетом залишається підготовка до зимового періоду. Україна розраховує на нові пакети допомоги, що включатимуть системи протиповітряної оборони, генератори, обладнання для енергомереж та імпорт енергоносіїв.