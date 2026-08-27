Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, Сили ППО знищили та подавили 233 повітряні цілі окупантів.

Як відпрацювала ППО

Загалом Росія випустила 258 ударних БпЛА типів Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія", причому близько третини "Шахедів" були реактивними.

Крім того, ворог застосував 2 протикорабельні ракети "Онікс" з окупованого Криму та балістику з території Курської і Брянської областей Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Вдалося знешкодити протикорабельну ракету "Онікс", 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 3 боєприпаси "Бандероль" та 222 ворожі безпілотники на півдні, півночі, сході та центрі.

Основний удар противника був спрямований на Одещину, Київщину, Дніпропетровщину, Полтавщину та Запоріжжя.

Зафіксовано влучання ворожих засобів ураження на 15 локаціях та падіння уламків на 11.

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.