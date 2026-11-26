Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим ливийским коллегой Тагером Салемом Аль-Бауром. Ранее в Ливии выразили возмущение тем, что Украина использовала их территорию для проведения военной операции.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Украина не собирается расширять войну

Сибига подчеркнул, что ни одно действие Украины не было направлено против Ливии или ливийского народа. Все действия были направлены исключительно против российских военных объектов.

Мы не намерены распространять войну России против Украины на Ливию или любую другую страну. Цени возможность прямого диалога и открытого обмена мнениями. Благодарю ливийского коллегу за содержательную беседу. Мы готовы оставаться на связи,

– отметил Сибига.

Глава МИД выразил сожаление по поводу непреднамеренных последствий, возникших в результате операции. Также он подчеркнул, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливии. В свое время наше государство помогало ливийцам в самые тяжелые периоды их истории.

Украинские медики были рядом с ливийцами в один из самых тяжелых периодов истории Ливии. Они оказывали жизненно необходимую медицинскую помощь и тем самым продемонстрировали солидарность Украины и ее приверженность отношениям с Ливией. Сегодня Украина также остается надежным партнером и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность Ливии, поставляя зерно и другие продукты питания,

– подчеркнул Сибига.

Украина стремится укреплять партнерство с Ливией и расширять сотрудничество по различным направлениям.

Напомним, 22 ноября 22 ноября Силы обороны Украины атаковали российские корабли в одном из ливийских портов. С помощью семи морских дронов удалось уничтожить корвет "Меркурий" и поразить сухогруз MV ANGARA. Россия также потеряла вертолет Ка-27.

В Ливии были недовольны такой атакой. В Президентской Раде страны осудили атаку и возложили "полную ответственность" на Украину. Там отметили, что такие удары представляют угрозу для Ливии и безопасности Средиземноморья. Там даже назвали эту атаку равнозначной "объявлению войны".