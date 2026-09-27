Германия передала Лаврову совместную позицию по войне, – Сибига о переговорах в ООН

26 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Германии провел переговоры со своим российским коллегой. После этого немецкий министр проинформировал Украину о результатах этой встречи.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Что рассказал Вадефуль Сибиге о разговоре с Лавровым

Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Немецкий министр рассказал о результатах своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сибига поблагодарил Вадефуля за то, что тот передал российской стороне совместную позицию Киева и Берлина – требование прекратить войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно враждебных действий против Европы.

Также министры обсудили дальнейшие шаги по достижению прекращения огня, усилению давления на Россию и укреплению устойчивости Украины в преддверии зимы.

Ранее Вадефуль рассказал, что во время встречи призвал Сергея Лаврова отказаться от дальнейшей эскалации. По его словам, Россия пока не продемонстрировала готовности прислушаться к этому призыву.

Вадефуль назвал беседу с Лавровым интенсивной, однако отметил, что по ключевым вопросам сторонам не удалось достичь согласия.

Немецкий министр также призвал Москву прекратить войну в Украине и согласиться на мирные переговоры.

Напомним, что встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это произошло впервые с 2022 года. По предварительным данным, беседа министров длилась 20 минут.