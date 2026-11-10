ПВО, энергетика и санкции: Сибига встретился с главой МИД Франции на полях саммита G7

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро на саммите G7. Дипломаты скоординировали меры по укреплению украинской ПВО и защите энергосистемы в преддверии зимы.

Как сообщил МИД Украины, двусторонние переговоры положили начало участию украинской стороны во встрече министров иностранных дел стран "Группы семи" под председательством Франции. Благодаря инициативе Парижа украинский вопрос стал ключевым в повестке дня, в частности в формате специальной сессии "G7+Украина".

Что известно о беседе Сибиги и Барро

В ходе беседы украинский министр проинформировал французского коллегу о текущей ситуации на линии боевого столкновения, совместных мирных усилиях и последних международных событиях.

Чиновники затронули весь спектр актуальных направлений взаимодействия между государствами.

Жан-Ноэль, благодарю вас за теплый прием и за то, что Украина занимает центральное место в повестке дня встречи, в частности благодаря отдельной сессии в формате "G7+Украина". Лидерство Франции в этот чрезвычайно важный момент имеет действительно большое значение,

– заявил Андрей Сибига.

Особое внимание стороны уделили практическим мерам по укреплению обороноспособности страны и наращиванию санкций против России. Дипломаты также обсудили комплексные меры по поддержке стабильности энергетического сектора Украины.

Мы особенно ценим усилия, которые помогли мобилизовать поддержку энергетической безопасности Украины этой зимой, и рассчитываем на дальнейшую координацию в целях укрепления потенциала нашей противовоздушной обороны,

– подчеркнул министр иностранных дел Украины по итогам переговоров.

Напомним, что тем временем утром 10 ноября в Абу-Даби украинская делегация уже встретилась с представителями Европы и США. Эта встреча предшествует трехсторонним переговорам с участием России и американских представителей.