Нардепы вызвали Сибигу в Раду: хотят услышать отчет о переговорах в Саудовской Аравии

Народные депутаты вызвали на отчет в Верховную Раду министра иностранных дел Андрея Сибигу. Это решение поддержали 152 парламентария.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ярослава Железняка.

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Депутаты вызвали в Раду главу МИДа

В четверг, 13 марта, народные депутаты вызвали в Верховную Раду главу украинского МИД Андрея Сибигу.

Они вызывают его, чтобы услышать отчет о переговорах в Саудовской Аравии.

Отметим, что на днях Верховная Рада не смогла вызвать министра иностранных дел с докладом о результатах переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии. Тогда соответствующую инициативу поддержало лишь 115 нардепов, при минимально необходимых 150 голосов, о чем сообщал Железняк.

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Напомним, что 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии проходили переговоры между делегациями Украины и США.

Так, стороны сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. После переговоров Украина и США сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде.