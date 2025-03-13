Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ярослава Железняка.

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Депутати викликали до Ради главу МЗС

В четвер, 13 березня, народні депутати викликали до Верховної Ради очільника українського МЗС Андрія Сибігу.

Вони викликають його, щоб почути звіт про переговори в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що днями Верховна Рада не змогла викликати міністра закордонних справ з доповіддю про результати перемовин з делегацією США в Саудівській Аравії. Тоді відповідну ініціативу підтримало лише 115 нардепів, за мінімально необхідних 150 голосів, про що повідомляв Железняк.

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Нагадаємо, що 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії проходили переговори між делегаціями України та США.

Так, сторони зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Після перемовин Україна та США зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді.