Пока российские войска уничтожают дома в Украине, их дома уничтожаются огнем от пожаров, которые охватили Россию.

Уже не первый год накрывают Россию немалые лесные пожары. И нормальная страна должна быть готова к такому, если такие разрушительные пожары повторяются из года в год. Но не Россия.

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Лесные пожары зафиксированы в 77 из 83 российских регионов. И их масштаб поражает. При этом причины пожара называют разные. В некоторых случаях – это обычная халатность, которая привела к такому.

По состоянию на 10 мая в России был зафиксирован 101 лесной пожар на площади 12 713 гектаров. Это лишь то, что официально зафиксировано местными властями. И на тушение было задействовано 5897 человек, 1213 единиц наземной техники, 26 воздушных судов.



Карта пожаров на территории России / Иллюстрация fires.ru

Города и села горят дотла

Но справиться с пожарами россиянам не слишком удается. Следовательно, во всей Курганской области введен режим чрезвычайного положения. Такой же режим зафиксирован в одном из районов Хакасии.

В некоторых случаях пожар уничтожает деревни и целые улицы городов. Не обходится и без жертв.

В Красноярском крае в результате пожаров было уничтожено или повреждено более 500 жилых домов, 300 зданий и 60 автомобилей. Пострадали 19 человек, семь человек погибли.

Суд в Омске арестовал на два месяца главу города Называевска Виктора Лупиноса по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В этом городе в результате пожара огнем было уничтожено не менее 100 зданий домохозяйств.

Жителям Сибири и Дальнего Востока рекомендовали ограничить время пребывания на улице и занятий спортом на свежем воздухе из-за лесных пожаров. Все из-за состояния воздуха.

Путин перевел ответственность на регионы

Критическая ситуация с пожарами дошла и до российского вождя Владимира Путина. Он провел совещание со своими ставленниками в регионах, заявил, что ответственность в борьбе с пожарами лежит именно на них.

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Российские "спасатели" в войне против Украины

Но у России проблемы с теми, кому следует ликвидировать пожары. А особенно – с их обеспечением. Заигравшись в войну против Украины, Кремль бросил все свои силы, не оставив никакого резерва в стране. Пришлось использовать даже технику "спасателей". Украинские военные уже сбивали на фронте беспилотники российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Именно эта техника должна помогать тушить лесные пожары. Более того – помогать обнаруживать их, чтобы огонь быстро не распространялся. Но для Кремля война важнее безопасности собственного населения. Поэтому они и были отвергнуты ради собственных имперских амбиций. А рассчитываться за все придется обычным россиянам.