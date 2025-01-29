Путинский "общак" и поставщик сырья для взрывчатки: почему важен удар по Кстово

Украина 29 января 2025 года нанесла удар по "Сибур-Кстово" – стратегическому предприятию, которое обогащает Путина и поставляет сырье для взрывчатых веществ. Это часть стратегии ослабления экономических и военных ресурсов России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Украина в очередной раз нанесла очередной точный удар по территории России, используя большое количество дальнобойных дронов.

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"Сибур-Кстово" под ударом

Одной из основных целей атаки стало нефтеперерабатывающее предприятие "Сибур-Кстово", расположенное в Нижегородской области, вблизи Нижнего Новгорода.

Это предприятие является частью большого промышленного комплекса, который включает также нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", с которым "Сибур-Кстово" тесно связано технологически.

Несмотря на то, что большинство украинских источников сначала сообщали, что атаковали именно нефтеперерабатывающий завод, впоследствии стало известно, что под ударом было именно предприятие "Сибур-Кстово".

Официально на самом предприятии подтвердили, что после удара возник пожар, и работников эвакуировали на безопасное расстояние. Это предприятие занимается производством этилена, пропилена, бензола и других углеводородных продуктов, что делает его важным элементом в технологическом цикле нефтепереработки.

Однако стратегическая важность "Сибур-Кстово" для России не ограничивается лишь промышленным производством. Компания является частью огромной бизнес-империи "Сибур", которая напрямую связана с личными интересами президента России Владимира Путина.

Как сообщают российские оппозиционные источники, главными владельцами "Сибур" являются олигархи, которых часто называют "кошельками Путина", в частности Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, а также родственники, включая экс-зятя Кирилла Шамалова. Это предприятие рассматривается как часть "общака" Путина, обогащающего его и его ближайшее окружение.

Кроме финансового значения, "Сибур" играет важную роль в военных поставках России. По данным российского оппозиционного издания "Проект", компания является одним из основных поставщиков сырья для производства взрывчатых веществ на крупнейший в России завод – "Завод им. Свердлова", расположенный в Дзержинске, Нижегородская область, всего в 50 километрах от "Сибур-Кстово".

Этот завод является единственным производителем в России октогена и гексогена, химических соединений, используемых для изготовления взрывчатых веществ, в частности для боеприпасов. Продукция этого завода активно применяется в производстве боеприпасов, которые используются Россией в войне против Украины.

Таким образом, удар по "Сибур-Кстово" имеет двойное значение: во-первых, это наносит ущерб стратегическому экономическому активу, что поддерживает финансовую стабильность Путина и его окружения, во-вторых, это разрушает поставки сырья для производства взрывчатых веществ, что является ключевым для ведения войны.

Этот удар является частью более широкой стратегии Украины по ослаблению экономической и военной инфраструктуры России в условиях войны.