На Сицилии взрыв "снес" дом: уже нашли тела 3 погибших

Вечером 11 декабря на острове Сицилия взрыв газа практически разрушил жилой дом. Жертвами трагедии стали по меньшей мере три человека.

Спасательные работы по поиску 6 человек, пропавших без вести, длились 11 и 12 декабря. Власти подтвердили гибель 3 человек.

Ранее Беда на Сицилии: мощный взрыв разрушил здание, людей ищут под завалами

В доме проживала большая семья

В квартире, где произошел взрыв, проживала большая семья, которая состояла из 9 человек. В вечер, когда случилась трагедия, к ним еще и пришли гости – беременная женщина вместе с мужем.

Из-под завалов вытащили 80-летнюю бабушку вместе с невесткой. Пожилая женщина рассказала, что внезапно пропал свет и обвалился пол и потолок.

Взрыв был очень мощным

Взрыв был настолько мощным, что обрушились три соседних здания, которые, к счастью, не были жилыми. Также в еще нескольких домах повыбивало окна.

Какова причина трагедии

К спасательным работам привлекли кинологов с собаками, а также дрон. 50 местных жителей пришлось отселить.

Как сообщает Al Jazeera, руководитель пожарного подразделения Джузеппе Мерендино рассказал, что причиной трагедии стало накопление газа. Триггером, который вызвал взрыв, могло стать что угодно – электроприбор или работа лифта.

Смотрите видео поисково-спасательных работ на месте взрыва / видео из твитера:

Коротко о мощных взрывах в мире:

Во Франции в 3-этажном жилом доме произошел взрыв. Под завалами оказалиьс с десяток людей.

У главного железнодорожного вокзала Мюнхена 1 декабря взорвалась бомба времен Второй мировой войны, есть пострадавшие. Движение поездов временно пришлось прекратить.

В России взрывы прогремели на военном заводе, вероятно, сдетонировали боеприпасы. После этого сразу начался пожар.

Смотрите видео о похожей ужасной трагедии в Украине – в Новой Одессе, что на Николаевщине: