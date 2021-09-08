Сидит на краю обломков: в сети опубликовали жуткое фото малыша после взрыва в России

В многоэтажке российского города Ногинска утром 8 сентября произошел взрыв газа, который разрушил несколько квартир. В сети опубликовали шокирующую фотографию малыша, который сидит на краю обломков дома.

Ребенка спасли

Маленькая девочка была в квартире на третьем этаже. После взрыва помещение превратилось в руины.

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Там, где раньше была стена, не было уже ничего. Голый малыш лежал на самом краю обломков, держась ручкой за разбитые вещи. Люди, которые проходили мимо, просили девочку сидеть неподвижно.

Девочка сидит на краю разрушенной квартиры: видео

К счастью, девочку спасли чрезвычайники – ее вынесли на руках по лестнице. После того ребенка завернули в плед.

Малышку отвезли в больницу. Сейчас известно, что жизни девочки ничего не угрожает.

Смотрите видео спасения девочки:

Местные жители рассказали, что в квартире проживала мама с тремя детьми, двое из них – малолетние. Их всех эвакуировали.

Смотрите видео эвакуации людей из дома в России:

В сети также опубликовали видео, на котором слышно, как женщина кричит к соседям о помощи. Она умоляла, чтобы те еще раз вызвали спасателей.

Пожалуйста, вызовите машину. Что вы там стоите? Еще раз вызовите. Я вас прошу,

– кричала женщина.

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