Сигареты отправляют в "круиз": контрабандисты выдумали новую схему

Табачные изделия – не только вред для здоровья, но и основной товар нелегального экспорта в страны Евросоюза. Традиционно сигареты направляются через западную границу. Но с недавних пор появилась новая схема – "большой круг".

Катастрофические убытки

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине задержали прицеп. Украинец собирался вывезти в Польшу почти 7,5 тысяч пачек сигарет. Товар спрятал в двойном потолке.

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Также пограничники отдела "Фальков" на Буковине задержали бус. Убегая, контрабандисты бросили транспорт прямо в лесу. В нем оказалось 11,5 тысяч пачек сигарет российского производства на полмиллиона гривен.

Для большинства контрабандистов такие убытки – настоящая катастрофа! Именно поэтому с недавних пор они испытывают новую схему – отправляют сигареты в длительный "круиз".

Что известно о новой схеме

"Большой круг" – это перемещение табака в Европу нехарактерными маршрутами. Именно так схему называют между собой организаторы.

Это перемещение табачных изделий из Украины в Россию, оттуда – в Грузию, затем – в Турцию, из Турции – в Болгарию. Уже из Болгарии – вглубь территории ЕС,

– рассказал один из сотрудников Госпогранслужбы.

Грузовик с 200 ящиками курева преодолевает расстояние в тысячи километров только для того, чтобы переправить товар с наименьшими рисками.

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Вряд ли кто-то осмелится заподозрить контрабанду, которая едет туда, где сигареты даже дешевле. Таким образом дельцы надеются избежать углубленного осмотра. Это означает, что груз, вероятнее всего, доедет до пункта назначения целым и невредимым.

"Транспортное средство едет в Грузию из России. В обеих странах сигареты – бесценок, они не стоят этого. И только на границе Грузия – Турция они уже стоят дороже. Глядя на то, что машина едет бог весть откуда, таким кругом – нецелесообразно", – объяснил пограничник.



Схема "большой круг" / Скриншот с видео

Почему им это выгодно

Одолеть огромное расстояние с партией сигарет – удовольствие весьма стоящее. Возникает вопрос, а в чем же тогда выгода?

"Они не выискивают себе пособников, которым нужно платить деньги за это перемещение. Количество там достаточно серьезное – от 130 ящиков. Платить никому не нужно, они просто едут вперед", – отметил пограничник.

То, что они должны были бы отдать здесь за вывоз табака, они потратили на большой круг, никому здесь ничего не дали,

– добавил он.

Печальная статистика

По данным специалистов, по состоянию на май 2021 года из-за теневого рынка табачных изделий, в карманах организаторов этого бизнеса осело почти 14 миллиардов гривен. За эти деньги можно было бы построить 100 школ или более 300 детских садов.

До 2012 года контрабанда, достигала тысячи и более необлагаемых минимумов, считалась уголовным преступлением. За это можно было получить от 3 до 7 лет тюрьмы. Теперь – разве что штраф.

Официально логика декриминализации товарной контрабанды заключалась в гуманизации наказания, но по факту источники незаконной прибыли лишь расширились.

Поэтому остается надеяться, что государство и общество все-таки объединятся для совместного противодействия сигаретным контрабандистам. И не только на бумаге…

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