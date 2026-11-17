Удар по Крымскому мосту стал мощным сигналом для всего оккупированного полуострова. Сотни тысяч жителей Крыма, которые остаются верными Украине, восприняли это с большим воодушевлением.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, это также тревожный сигнал для более чем 1 миллиона россиян, которые незаконно заселились в Крым за 12 лет оккупации.

Тревожный сигнал для оккупантов

Как подчеркнул Чубаров, важно, чтобы в конечном итоге удалось полностью уничтожить Крымский мост. Это станет сильным ударом по россиянам.

Как только Керченский мост будет снесен, это станет таким окончательным сигналом для тех, кто незаконно проживает в Крыму, чтобы они покинули Крым,

– подчеркнул Чубаров.

При этом оккупационные власти пытаются скрыть истинные масштабы повреждений объекта. Однако местные жители знают правдивую информацию.

Чубаров прокомментировал удар по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, уничтожение моста является сокрушительным репутационным ударом лично по Владимиру Путину. Российская пропаганда годами хвасталась якобы многоуровневой защитой ПВО вокруг моста. Однако Силы обороны быстро справились.

Они хвастались тем, что вокруг этого моста построена многоуровневая ПВО. А оказалось, что Силам обороны потребовалось всего два дня, чтобы истощить их оборону и сломить ее. Стратегический объект и военный узел россиян поражен,

– подчеркнул Чубаров.

Ранее сообщалось, что ночная комбинированная атака 17 ноября привела к разрушению арки и пролета сооружения, полностью заблокировав судоходство на этом участке.