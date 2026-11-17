Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, це також тривожний сигнал для понад 1 мільйона росіян, які незаконно заселилися до Криму за 12 років окупації.

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Тривожний дзвінок для окупантів

Як наголосив Чубаров, важливо, щоб зрештою вдалося повністю знищити Кримський міст. Це буде сильним ударом по росіянах.

Як тільки Керченський міст буде знесено, це буде уже таким остаточним сигналом, щоби такі люди, які незаконно проживають в Криму, потягнулися з Криму– наголосив Чубаров.

При цьому окупаційна влада намагається приховати справжні масштаби пошкоджень об'єкта. Проте місцеві знають правдиву інформацію.

Чубаров прокоментував удар по Кримському мосту: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, знищення мосту є нищівним репутаційним ударом особисто по Володимиру Путіну. Російська пропаганда роками хвалилася нібито багатоешелонованим захистом ППО навколо мосту. Проте Сили оборони швидко впоралися.

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Вони хвалилися тим, що навколо цього мосту споруджена багатоешелонована ППО. А виявилося, що Силам оборони було потрібно всього два дні, щоб виснажити їхній захист і зламати його. Стратегічний об'єкт і військовий хаб росіян уражений– підкреслив Чубаров.

Раніше повідомлялося, що нічна комбінована атака 17 листопада спричинила руйнування арки та прольоту споруди, повністю заблокувавши судноплавство на цій ділянці.