Сигнал для стран НАТО, – аналитик о запуске ракет Россией под руководством Путина
Россия анонсировала учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством Владимира Путина. Такой шаг является сигналом для НАТО.
Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. Таким образом Кремль пытается повысить градус напряжения.
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По словам Краева, ранее со стороны России мы видели испытания новых типов маневрирования, тактических мер и вроде слаженную работу российских и белорусских войск. Теперь Москва хочет показать, что в крайнем случае способна применить ракетное вооружение.
Как рассказал эксперт, Россия будет использовать типы вооружения, в частности тактического, значительное количество которых сейчас находится в оккупированном Крыму.
Итак, это потенциальный сигнал странам НАТО, что "мы можем и для вас представлять ракетную угрозу", ведь сейчас Крым – это фактически огромная российская военная база, с которой они могут этими ракетами угрожать восточному флангу Альянса.
Впрочем, Краев добавил, что сейчас такие действия со стороны Кремля являются просто "показухой".
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Аналитик рассказал об угрозе новых военных учений России с ракетами: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Минобороны России сообщило, что 19 февраля проведет учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством Владимира Путина.
- К обучению привлекут силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
- В России заявляют, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев.