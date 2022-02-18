Сигнал для стран НАТО, – аналитик о запуске ракет Россией под руководством Путина

Россия анонсировала учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством Владимира Путина. Такой шаг является сигналом для НАТО.

Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. Таким образом Кремль пытается повысить градус напряжения.

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По словам Краева, ранее со стороны России мы видели испытания новых типов маневрирования, тактических мер и вроде слаженную работу российских и белорусских войск. Теперь Москва хочет показать, что в крайнем случае способна применить ракетное вооружение.

Как рассказал эксперт, Россия будет использовать типы вооружения, в частности тактического, значительное количество которых сейчас находится в оккупированном Крыму.

Итак, это потенциальный сигнал странам НАТО, что "мы можем и для вас представлять ракетную угрозу", ведь сейчас Крым – это фактически огромная российская военная база, с которой они могут этими ракетами угрожать восточному флангу Альянса. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Впрочем, Краев добавил, что сейчас такие действия со стороны Кремля являются просто "показухой".

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