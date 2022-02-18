Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. У такий спосіб Кремль намагається підвищити градус напруги.

До теми Росія запустить балістичні й крилаті ракети: за навчаннями спостерігатиме Путін

За словами Краєва, раніше з боку Росії ми бачили випробовування нових типів маневрування, тактичних заходів та начебто злагоджену роботу російських та білоруських військ. Тепер Москва хоче показати, що у крайньому разі здатна застосувати ракетне озброєння.

Як розповів експерт, Росія використовуватиме типи озброєння, зокрема тактичного, значна кількість яких наразі перебуває в окупованому Криму.

Отже, це потенційний сигнал країнам НАТО, що "ми можемо й для вас становити ракетну загрозу", адже зараз Крим – це фактично величезна російська військова база, з якої вони можуть цими ракетами погрожувати східному флангу Альянсу. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Втім, Краєв додав, що наразі такі дії з боку Кремля є просто "показухою".

Варто прочитати Росія каже, що вивозить танки з-під українського кордону за тисячу кілометрів

Аналітик розповів про загрозу нових військових навчань Росії з ракетами: дивіться відео

Що цьому передувало