Сигнал, что за границей не скроются, – Зеленский о задержании сына Богуслаева в Монако

Накануне в Монако задержан сын бывшего президента "Мотор Сичи" за хищение активов предприятия. Владимир Зеленский отреагировал.

Президент подчеркнул, каждый должен отвечать за то, что совершил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Президент акцентировал, что отдельно сегодня хочет поблагодарить прокуроров и следователей Службы безопасности, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже отечественного оружия в Россию.

В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал, что уже поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Президент подчеркнул, что это принципиально.