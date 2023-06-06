СБУ дает сигнал коллаборантам: "Тюрьма или гроб", – эксперт

Служба Безопасности Украины сузила для коллаборантов выбор будущего – либо ликвидация, либо арест.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его словам, СБУ предлагает коллаборантам выбрать вариант, каким будет их будущее.

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"Тюрьма или гроб": СБУ не только системно зачищает коллаборантов, но и предлагает варианты. Причем глава СБУ Василий Малюк в одном из своих интервью даже агитировал за один из них, вспоминая украинскую народную поговорку: "Лучше, когда двое ведут, чем когда четверо несут", – акцентирует политолог.

О чем думает российский коллаборант, отскребая от асфальта другого взорванного СБУ предателя? Какие мысли в его голове, когда он читает сообщение об аресте украинской Службой еще одного "чиновника России" в уже освобожденном Херсоне? "Следующим будут отскребать меня или я дотяну до тюрьмы?" – это единственный вопрос, который беспокоит сейчас прислужников россиян,

– считает Загородний.

Эксперт подчеркивает, что из-за действий СБУ у России есть проблемы не только с набором новых коллаборантов, но и с тем, чтобы удержать старых.

90% удачного "хлопка" на оккупированной территории – авторства СБУ. И с каждой новой ликвидацией выбор между тюрьмой и гробом становится все более очевидным и актуальным. Главное – успеть его сделать,

– резюмирует Загородний.

Напомним, ранее СБУ взорвала известного коллаборанта Сергея Дидоводюка, заместителя руководителя штаба "Мы вместе с Россией". Также была ликвидирована его дочь – заместитель "главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка". На этот раз СМИ не только опубликовали информацию, что за взрывом стоит СБУ, но и предоставили эксклюзивные фото взрывчатки, вызвавшей "хлопок".