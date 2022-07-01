Сигнал тревоги раздался почти одновременно со взрывом, – ОК "Юг" об ударе по Одесчине

Российские войска обстреляли Одесскую область ракетами. Они попали в 9-этажный жилой дом, где полностью разрушился подъезд. Еще одна ракета попала в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Ситуация в Одесской области достаточно трагичная, поскольку ночью было попадание тяжелых и крупных ракет в жилой дом. Об этом 24 каналу рассказала начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты понимали, что в 1 час ночи люди, скорее всего, крепко спали.

Она объяснила, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями. Все потому, что это скоростные ракеты и работа стратегической авиации. Их работа как раз в этом и заключается – стреляют издалека.

Пока они будут зафиксированы и зафиксирован сам пуск ракеты, сигнал тревоги может прозвучать действительно одновременно со взрывом,

– отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что попали еще в две базы отдыха, потому что это побережье и курортный поселок. Наталья Гуменюк напомнила, что наше черноморское побережье не является курортной зоной, а является зоной боевых действий.

"Разбор еще продолжается, еще вынимают людей, спасают их из-под завалов. Территория достаточно большая. Один подъезд фактически сложились все 9 этажей", – добавила Наталья Гуменюк.

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