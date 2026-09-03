Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, подчеркнув, что изменения должны одновременно усилить безопасность людей и не допустить парализации экономики.

Что изменится?

Правительство приняло решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. В частности, в Украине введут классификацию воздушных тревог по уровню опасности.

Желтый уровень будет объявляться в случае атаки дронов. В таких условиях бизнес сможет продолжать работу, но только при строгом соблюдении требований безопасности. В то же время предприятия должны будут обеспечить работникам и посетителям доступ к укрытиям. Там, где укрытий пока нет, правительство даст три месяца на решение этого вопроса.

Красный уровень будет означать повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. В таком случае работу необходимо останавливать, а люди – переходить в укрытия.

Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты,

– подчеркнул Корецкий.

Отдельно правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня опасности. При необходимости также следует увеличивать количество наземного общественного транспорта. Это должно позволить людям добираться до работы, больниц и станций метро даже во время атак дронов.

Правительство также планирует усовершенствовать применение комендантского часа. В частности, в Киеве речь идет о движении транзитного грузового транспорта и перевозке пассажиров к вокзалам и от них.

Местным властям рекомендовали скорректировать продолжительность комендантского часа – с 01:00 до 05:00.

Цель всех этих изменений – защитить людей и в то же время не позволить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критически важной инфраструктуры,

– сказал премьер-министр.

Еще одним решением стало требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах. Они должны обеспечить людям защиту от обломков во время российских атак.

Сергей Корецкий подчеркнул, что на пятом году полномасштабной войны вопросы безопасности нельзя откладывать.

Напомним, Верховная Рада теперь также будет продолжать работу во время воздушных тревог в Киеве. В Аппарате парламента заявили, что принимают меры для обеспечения бесперебойной работы депутатов и минимизации пауз в законотворческом процессе.