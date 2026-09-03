Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, наголосивши, що зміни мають одночасно посилити безпеку людей та не допустити паралізації економіки.

Що зміниться?

Уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, в Україні запровадять розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. За таких умов бізнес зможе продовжувати роботу, але лише за умови суворого дотримання вимог безпеки. Водночас підприємства повинні будуть забезпечити працівникам та відвідувачам доступ до укриттів. Там, де укриттів досі немає, уряд дасть три місяці на вирішення цього питання.

Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. У такому випадку роботу мають зупиняти, а люди – переходити в укриття.

Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати,

– наголосив Корецький.

Окремо уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня небезпеки. За потреби також мають збільшувати кількість наземного громадського транспорту. Це повинно дозволити людям діставатися до роботи, лікарень та станцій метро навіть під час дронових атак.

Уряд також планує вдосконалити застосування комендантської години. Зокрема, у Києві йдеться про рух транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до та від вокзалів.

Місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість комендантської години – з 01:00 до 05:00.

Мета всіх цих змін – захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури,

– сказав премʼєр-міністр.

Ще одним рішенням стала вимога пришвидшити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах. Вони мають забезпечити людям захист від уламків під час російських повітряних атак.

Сергій Корецький наголосив, що на п'ятому році повномасштабної війни питання безпеки не можна відкладати.

Нагадаємо, Верховна Рада також тепер продовжуватиме роботу під час повітряних тривог у Києві. В Апараті парламенту заявили, що вживають заходів для забезпечення безперебійної роботи депутатів і мінімізації пауз у законотворчому процесі.