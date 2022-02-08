Сигналы Украины и 18 вариантов противодействия России: интервью с экспертом о политике США

Недавно в Вашингтоне произошли два знаковых события: американская верхушка приняла решение о расширении объемов военной помощи Киеву, а Джо Байден дал пресс-конференцию по случаю первого года президентства. Эти важнейшие темы в комплексе дают экспертам-американистам отличный повод для обсуждений.

О визите Энтони Блинкена в Украину, американских вариантах противодействия России и внешнеполитических итогах первого года Джозефа Байдена в Белом доме – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал аналитик Internews Украина, эксперт-американист Владислав Фарапонов.

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О поддержке Украины со стороны США

Владислав, какой, по вашему мнению, была цель приезда Энтони Блинкена в Киев?

Цель этого визита – засвидетельствовать нам свою реальную поддержку. В то же время американцы адресовали Москве сигнал о готовности, в случае чего, действовать здесь и сейчас.

Посещение Киева Блинкеном было важно еще и с точки зрения снижения градуса социального напряжения на фоне слухов об эвакуации американских дипломатов. Прибыв в нашу столицу, госсекретарь на собственном примере показал, что бояться нечего. Ведь если бы и в самом деле речь шла о вторжении с дня на день, США вряд ли рассматривали бы даже малейшую возможность визита кого-то из администрации.

Также Блинкен передал Украине американские ожидания по поводу наших конкретных действий. Он намеревался сверить часы с украинским политикумом и проверить, насколько мы готовы работать вместе с Вашингтоном.

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Теоретически эта встреча возможна. Андрей Ермак действительно обсуждал такую ​​опцию в разговоре с Викторией Нуланд. Правда, для реализации этого сценария стороны должны предварительно прийти к соглашению относительно определенных компромиссов, на которые они будут готовы пойти. Да и вопрос места таких переговоров тоже остается открытым. В настоящее время не вижу реальных оснований для такого рода встречи.

Владислав Фарапонтов / Фото из архива сайта 24 канала

Незадолго перед Блинкеном нас почтил своим визитом глава ЦРУ. Какое задание было у него в Киеве?

Я бы этот визит больше связал с чисто техническими аспектами. А именно, например, обмен актуальной информацией, разведывательными данными и так далее.

Кто может стать новым послом США в Украине?

Честно говоря, этот процесс уже настолько затянулся, что мне даже не очень хочется высказывать догадки. Просто ожидаю, кого решатся подать на номинацию в верхнюю палату Конгресса. Очень многих людей в последнее время вспоминают в контексте вероятного их назначения на должность посла в Украине.

На мой взгляд, наиболее уместно было бы назначить на постоянной основе нынешнюю временно поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Тем более, если сам госсекретарь неоднократно одобрительно отзывался о работе Квин на своей должности.

Решатся ли Штаты расширить объем военной помощи для нас?

Вопрос, скорее, даже не в объемах, а в более предметных запросах со стороны Киева. Деньги будут в любом случае. Вашингтон ждет от Киева конкретного перечня вооружений. Нам нужно только его составить и доказать Белому Дому, что необходимы именно эти виды оружия.

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О вариантах противодействия России

Среди 18 вариантов реакции на агрессию РФ, которые сейчас на столе у ​​Байдена, есть возможность отключения Москвы от SWIFT?

Очень правильный вопрос. Мне кажется, что мы неправильно понимаем принцип работы механизма отключения любого государства от этой платежной системы.

Вспомним, например, процесс отключения Ирана от SWIFT. Прошло почти 7 лет с момента принятия администрацией США соответствующего решения, пока собственно отключение произошло. Ошибкой будет считать, что это вопрос считанных дней или недель. Сначала нужно достичь консенсуса, дальше провести определенные подготовительные действия…

Следует учитывать и то, что Россия тоже со своей стороны готовится к такому развитию событий. Там уже создают альтернативные расчетные системы на случай претворения в жизнь заявлений по SWIFT.

Поэтому нужно понимать следующее: процедуру отключения запустить можно. Однако, к тому моменту, когда ограничения вступят в силу,чтобы минимизировать, насколько это возможно, ущерб российской экономике.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. США готовы давить на Россию / Фото Getty Images

Какой рецепт противодействия России сейчас самый оптимальный, учитывая все обстоятельства?

Думаю, американской администрации следует одновременно с началом работы над отключением РФ от SWIFT начать работать над ужесточением уже существующих санкций. Также стоит подумать о введении персональных ограничений против окружения Путина. Соответствующие законопроекты уже наработаны. Остается дождаться ответа на вопрос: готовы ли США воплотить прописанные действия в реальность.

И все-таки, что мешает тем же американцам действовать на опережение?

Проблема здесь кроется в невозможности на 100% подтвердить, будет ли агрессия или все же нет. Даже Байден во время пресс-конференции сказал, что ни один из дипломатов, с которыми он разговаривал в последнее время, не может ничего четко сказать в этом плане.

В конце концов, предполагаю, что некоторые санкции уже готовят ввести. Просто эта информация пока не публичная.

Об итогах первого года президентства Байдена

Владислав, как оцените трансатлантическую политику Байдена на данном этапе?

Он мог сделать большее в этом направлении. Однако, учитывая сложную ситуацию внутри страны за десять месяцев до промежуточных выборов, я бы сказал, что пока все выглядит достаточно обнадеживающе.

Байден смог избежать каких-то скандалов, как, скажем, в ситуации с субмаринами и Францией. Отсутствие глобальных противоречий на данный момент указывает, что нынешняя администрация идет правильным путем в смысле обеспечения единства коллективного Запада. У них все еще впереди. На это указывает хотя бы то, что американцы с европейцами договорились о тесном сотрудничестве в сферах технологий и кибербезопасности.

В какую сторону поменялось место России в списке врагов США по сравнению с Китаем?

На этот вопрос сумеет верно ответить только стратегия государственной безопасности Штатов, разработанная уже администрацией Байдена. Соответствующий документ должен быть опубликован в ближайшее время.

В общих чертах видение отношений – как с Пекином, так и с Москвой – не будет отличаться от сложившегося еще при Трампе, где Китай на уровне с Россией признается стратегическим противником США.

Выход из Афганистана – серьезное поражение США / Фото Getty Images

Афганистан – это поражение или проявление здорового прагматизма?

Без сомнения, выход американских войск из этой страны очень сильно ударил по международному имиджу Штатов и президента в частности.

Вместе с тем, нужно осознать, что такое течение событий – результат двухпартийного консенсуса относительно необходимости сокращения американского военного присутствия за рубежом. В условиях, когда принятие этого решения давно назревало, глава государства является заложником обстоятельств. Ибо от него, по большому счету, в этом случае ничего не зависело.

Лагерь Блинкена окончательно победил лагерь Салливана в украинском вопросе?

Согласен с этими словами абсолютно. Разделение на два противоположных лагеря действительно имело место. И следует рассматривать этот вопрос с точки зрения большего доверия Байдена Блинкену или Салливану в зависимости от существующих на определенный момент обстоятельств. Сейчас на первый план вышел госсекретарь, потому что этого требует ситуация.

Таким образом, нужно говорить, скорее, о ситуативном преимуществе того или иного центра влияния в соответствии со сложившимися условиями. Поэтому, как бы нам ни хотелось, чтобы абсолютную победу одержал Блинкен, реальность все же построена несколько по-другому.

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Назовите три самых больших победы и три просчета Байдена на внешнеполитической арене за прошлый год.

Среди позитива прежде всего – это шаги к восстановлению трансатлантического единства. Во-вторых, расширение сотрудничества с союзниками на востоке, например Японией и Австралией, для более эффективного противостояния Китаю.

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Среди просчетов самый большой на сегодняшний день – выход из Афганистана. Дальше идут попытки каким-то образом договориться с Поднебесной сначала относительно климата, а впоследствии и, возможно, найти больше точек соприкосновения. И, наконец, нескрываемое заигрывание с Россией, начиная еще с переговоров летом прошлого года в Женеве.