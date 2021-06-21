Венгерский дипломат Сийярто хочет, чтобы в Украине разрешили госуправление языком нацменьшинств

Петер Сийярто заявил, что необходимо венгерским меньшинствам предоставить право использовать свой язык во всех сферах. В частности, говорится и о государственном управлении.

Министр иностранных дел Венгрии соответствующее заявление сделал во время дебатов в ПАСЕ. Он упомянул об этом дважды. Кстати, Сийярто в течение ближайших 6 месяцев будет выполнять функцию главы Совета Европы.

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Глава МИД хочет вернуть госуправление языком нацменьшинств

Во вступительном слове Петер Сийярто заявил, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым. В частности в государствах-членах Совета Европы "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении". При этом он не упомянул ни одно государство.

Отвечая же на вопрос венгерского депутата Барны Зигмонда, глава МИД Венгрии добавил:

его претензии касаются именно положения венгров в Украине ;

; речь идет о восстановлении такого права для венгров.

Он вспомнил, что они "были разочарованы, когда увидели, что после поддержки ими европейских стремлений Украины, правительство приняло решение против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления.

Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, вернуть то, что венгерское меньшинство уже имела,

– сказал министр.

Что такое "закон Кивалова-Колесниченко"

Это закон экс-нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, который Верховная Рада одобрила

Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Впоследствии в 2014 году ВР проголосовала за его отмену. Это также стало основанием в Крыму заявить о так называемых ущемлениях прав русскоязычного населения.

Тогдашний и. о. председателя Верховной Рады и и. о. президента Александр Турчинов отказался подписать решение.

Впоследствии 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. Однако Александр Турчинов, который был в то время и. о. президента, отказался подписывать это решение.

В 2018 году Конституционный суд Украины признал этот закон Это закон экс-нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, который Верховная Рада одобрила в июле 2012 года Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.Впоследствии в 2014 году ВР проголосовала за его отмену. Это также стало основанием в Крыму заявить о так называемых ущемлениях прав русскоязычного населения.Тогдашний и. о. председателя Верховной Рады и и. о. президента Александр Турчинов отказался подписать решение.Впоследствии 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. Однако Александр Турчинов, который был в то время и. о. президента, отказался подписывать это решение.В 2018 году Конституционный суд Украины признал этот закон неконституционным

Петер Сийярто не рассказал, что он имеет в виду под вопросом "госуправление языками меньшинств". Велика вероятность, что речь идет о так называемом "законе Кивалова-Колесниченко".

Кстати, Петер Сийярто также отметил, что якобы Украина может восстановить действие законодательства различными путями.

Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что когда-то имели,

– сказал глава МИД Венгрии.

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