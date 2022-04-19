Сийярто использовал тезисы роспропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чтобы оправдать решение венгерского правительства не поставлять оружие Украине, вспомнил фейки российской пропаганды относительно Львова.

Он сообщил, что для них самым важным является безопасность Венгрии. Поэтому делают все, чтобы страна не была втянута в войну. Поэтому они не поставляют оружие в Украину и не разрешают транзит через Венгрию.

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Тогда Петер Сийярто заявил о якобы уничтожении Западных поставок оружия в окрестностях Львова в результате российских ракетных ударов, которые были 18 апреля 2022 года. Известно, что этот фейк распространяет российская пропаганда.

Мы не хотим, чтобы подобные сцены происходили в населенных венграми районах вблизи венгерско-украинской границы,

– добавил Сийярто.

"В то же время, конечно, мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и продолжим самую большую гуманитарную операцию в истории Венгрии, а также прием беженцев из Украины", – отметил Петер Сийярто.

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