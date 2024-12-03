"Будут договариваться" о мире в Украине: Сийярто приехал в Москву к Лаврову

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в понедельник, 2 декабря, приехал в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник в очередной раз подчеркнул, что Венгрия на стороне мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Петера Сийярто.

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Сийярто верит в российскую дипломатию

Глава венгерского МИД повторил месседж о том, что "война в Украине не может быть завершена на поле боя, а решение необходимо искать за столом переговоров". По его словам, разрыв дипломатических отношений с Россией делает невозможным достижение мира.

Мы будем поддерживать диалог как единственный способ обеспечить успех миротворческой миссии,

– заявил Сийярто



Петер Сийярто и Сергей Лавров / Фото из Facebook Сийярто

Напомним, венгерский министр назвал опасным решение США позволить Украине использовать поставленные дальнобойные ракеты для ударов по территории России, а также обвинил "провоенные силы" в эскалации конфликта.

Накануне в октябре Сийярто посетил Беларусь, приняв участие во II минской международной конференции по евразийской безопасности, где даже заговорил на русском.