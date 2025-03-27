"Набираюсь сил": Сийярто опубликовал кадры с пробежки в Москве

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 26 марта в очередной раз прилетел в Москву. Вскоре он опубликовал кадры со своей пробежки в столице страны-агрессора и указал, что "набирается сил".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение дипломата в фейсбуке.

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Сийярто в Москве

Отметим, что 26 марта венгерский дипломат приехал в Россию. По его словам, "важнейшим вопросом для Венгрии сейчас является возвращение мира в Центральную Европу".

Добавим, что Сийярто на своей странице в фейсбуке опубликовал сообщение, где заявил, что благодаря "американо-российским мирным переговорам" мир стал безопаснее. О том, что США проводили переговоры не только с россиянами, но и с украинцами, глава внешнеполитического ведомства Венгрии не отметил.



"Американо-российские мирные переговоры вчера достигли еще одной вехи, сделав мир снова безопаснее. Мы три года говорим о том, что каналы связи должны быть открытыми. Наши сегодняшние переговоры в Москве сосредоточены на мире, безопасности энергоснабжения, усилении экономического сотрудничества", – заявил венгерский дипломат.

После нескольких публикаций о своем визите в Россию, он распространил фото и видео с пробежки в Москве.

Набираюсь сил,

– так подписал фотографию глава венгерского МИД.



Сийярто на пробежке в Москве / Фото из соцсетей министра

На странице в инстаграме глава венгерского МИД также показал видео с пробежки в российской столице.

Заметим, что Сийярто уже в тринадцатый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину посещает Москву. У европейских дипломатов возникают сомнения относительно декларируемой цели подобных поездок.