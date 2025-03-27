Про це пише 24 Канал з посиланням на допис дипломата у фейсбуці.
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Сіярто в Москві
Зазначимо, що 26 березня угорський дипломат приїхав до Росії. За його словами, "найважливішим питанням для Угорщини зараз є повернення миру в Центральну Європу".
Додамо, що Сіярто на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис, де заявив, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим. Про те, що США проводили переговори не лише з росіянами, а й з українцями, очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини не зазначив.
"Американо-російські мирні переговори вчора досягли ще однієї віхи, зробивши світ знову безпечнішим. Ми три роки говоримо про те, що канали зв'язку повинні бути відкритими. Наші сьогоднішні переговори в Москві зосереджені на мирі, безпеці енергопостачання, посиленні економічної співпраці", – заявив угорський дипломат.
Після декількох публікацій про свій візит до Росії, він поширив фото та відео із пробіжки в Москві.
Набираюся сил,
– так підписав світлину глава угорського МЗС.
Сіярто на пробіжці в Москві / Фото із соцмереж міністра
На сторінці в інстаграмі глава угорського МЗС також показав відео з пробіжки в російській столиці.
Зауважимо, що Сіярто вже втринадцяте від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідує Москву. У європейських дипломатів виникають сумніви щодо декларованої мети подібних поїздок.