Уроки истории и несколько вопросов к Сикорскому: что не так с заявлением главы МИД Польши о Крыме

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Месяц назад уже бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время мероприятия вместе со своим польским коллегой Радославом Сикорским высказался не совсем корректно, а 18 сентября уже сам Сикорский вернул "долг", и похоже, что с процентами.

24 Канал рассказывает, что не так сказал глава МИД Польши и почему из-за этого разразился громкий скандал.

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Идея Сикорского о референдуме в Крыму

Во время nightcap дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве Радослав Сикорский высказал мнение о том, что вообще-то неплохо было бы провести референдум в Крыму, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

Вот прямая цитата от польского министра иностранных дел:

Крым символически важен для России, и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма... Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет. Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин – 24 Канал), возможно, не решился бы на Донбасс,

– считает глава МИД Польши.

Как Украина отреагировала на скандальное заявление главы МИД Польши

Этот экспромт (или не экспромт) польского чиновника вызвал целую бурю. И не за последнюю фразу, с которой можно согласиться при определенных условиях, а из-за предыдущих. В Украине эти слова осудили примерно все.

Крым – это Украина. россия нарушила международное право и должна отвечать за это,

– написал у себя в телеграме глава Офиса президента Ермак.

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, что не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины,

– заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Мы бесспорно высоко ценим усилия наших партнеров в поиске вариантов достижения мира в Украине и остановки этой кровопролитной войны. Однако, как это неоднократно высказывали лидеры нашего государства, и в первую очередь Президент Украины Владимир Зеленский, – единственной формулой мира, единственным планом предложенным миру по завершению этой войны – должен быть украинский план. Именно поэтому обидно читать новости о заявлениях, хоть и персональных, относительно будущей судьбы Крыма, особенно учитывая события, которые произошли с 2014 года,

– постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров. Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права,

– МИД Украины.

Были и другие реакции. В частности, предложение провести референдум в городе Калининграде по переименованию его в Królewiec с намеком на то, что когда-то он входил в состав Речи Посполитой.

Сикорский обижен на Зеленского?

Другие же вспомнили, что накануне польская пресса писала о плохом приеме господина Сикорского в Офисе Зеленского 13 сентября, который едва не привел к скандалу и ссоре, но вылился лишь в "утечки" к польскому изданию Onet и его автору Витольду Юрашу, который написал об обиде варшавских чиновников на Украину. Интересно, кто бы мог быть источником господина Витольда – не команда ли господина Сикорского?

Другой автор Onet Марцин Терлик рассказал, что Польшу оскорблять опасно, ведь она не только последовательный союзник Украины, но и с января 2025 года начнет свое председательство в ЕС, а соответственно сможет "мягко давить" на Украину по ряду вопросов. В частности, по исторической памяти. Так, это снова о новом извинении Украины за Волынскую трагедию и очередная актуализация вопроса эксгумаций ее жертв, которые никто в Украине не запрещал. Зато Польша утверждает обратное и сделала это едва ли не главным принципом собственной политики.

Также вспомнили, что несколько лет назад – еще до полномасштабного вторжения России – с похожими идеями "выходил" в конце 2016 года владелец мероприятия YES олигарх Виктор Пинчук. И не где-нибудь, а в самой The Wall Street Journal, за которую потом извинялся и оправдывался еще и в дружественной ему "Украинской правде". Кстати, обе "вершины политической мысли" до сих пор доступны, правда, одна в платной версии.

В то время как мы сохраняем нашу позицию относительно того, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, Крым не должен встать на пути соглашения, которое должно завершить войну на востоке на справедливой основе. Украине понадобится от 15 до 20 лет, чтобы достичь достаточного экономического роста и стабилизировать нашу инфраструктуру, систему социальной защиты и финансовую систему. Тогда каждый крымчанин захочет жить в такой Украине будущего – так же, как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии,

– Виктор Пинчук в The Wall Street Journal 29 декабря 2016 года.

Мог ли Сикорский выразить только "частное мнение"?

Как видим, вариантов трактовки слов Сикорского много. Среди них и довольно простое объяснение. Оно заключается в том, что в заявлении господина Радека не было никаких подтекстов, а это лишь частное мнение политика и дипломата. Они у него часто бывают и так же часто привлекают внимание. Предпоследняя, например, была о том, что Польша наконец должна начать сбивать российские дроны и ракеты, например.

Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что российский дрон или ракета собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет,

– руководитель польского МИД Радослав Сикорский в интервью BBC 6 сентября 2024 года.

Версия о "частном мнении" несколько снижает "градус измены", но теперь показывает Сикорского как не слишком хорошего специалиста, точнее как человека, что совершенно не понимает реалий и сути событий. И это очень обидно, ведь разбираться в этом – прямая задача дипломата. Или хотя бы слушать товарищей (с новым министром иностранных дел Украины он может общаться на родном языке), а еще – не "прогуливать" заседания Крымской платформы. Потому что там звучат очень интересные и мудрые заявления.

Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине – требование международного права,

– Реджеп Эрдоган в видеообращении к участникам 4-го саммита Крымской платформы 11 сентября 2024 года.

Напоминаем господину министру: Автономная Республика Крым и город Севастополь были и остаются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Любые предложения о передаче Крыма под протекторат или проведения каких-то референдумов противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины.

На это господину министру прямо указали в Киеве и, похоже, напомнят еще не раз.

Так, во время украинско-российских переговоров в Стамбуле в марте 2022 года был вариант с референдумом в Крыму через 15 лет, но он так и остался в черновиках Мединского и Арахамии, а также где-то на стримах с Арестовичем.

Тогда участники тех событий, похоже, просто не понимали, о чем говорят и одни были в состоянии эйфории, а другие в состоянии аффекта и имели целью просто выиграть немного времени. Сейчас же ситуация совсем другая и смотреть на нее нужно с точки зрения закона. А он говорит – Россия должна убираться с украинской территории, а Польша вместе с НАТО должна была бы Украине в этом активно помогать, а не "забывать" платить чеки по чешской вооруженной инициативе и не выкручивать руки Украины как не зерном, то танцами на костях, какой по своей сути является ситуация с несуществующим запретом на проведение эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Может ли ООН получить контроль над Крымом: несколько вопросов к Сикорскому

Но давайте на секунду сделаем вид, что забыли обо всем этом, и попробуем рассмотреть слова уважаемого поляка серьезно.

Сикорский говорит о каком-то контроле ООН над Крымом? Как он это представляет? Неужели путем введения миротворцев? Напомним, в Совбезе ООН до сих пор заседает Россия (кстати, абсолютно незаконно), а потому она заблокирует любое решение.

Но если даже предположить, что будут миротворцы, то что они будут делать с Черноморским флотом России и российскими военными базами с тяжелой техникой и как быть с аэродромами?

Как господин Сикорский представляет себе фильтрацию законных жителей Крыма и на законных условиях, когда это именно Россия завезла их в Крым в количестве сотен тысяч.

Также это все противоречит даже законам государства-агрессора, а главное – противоречит воле Путина, который является единственным источником власти в России.

Даже при условии, что Украина и ее власть согласится на нарушение Конституции (и сразу себя похоронит), остается Россия. Путин и соответственно Россия сейчас не способны к каким-то переговорам и соглашениям, все подписанные с Россией договоры – фикция.

От Будапештского меморандума до многочисленных межгосударственных соглашений о дружбе Украины и России. Об этом хорошо знают герои Иловайска, которые получили сначала "слово офицера" от россиян, а потом – пулю в спину от них же. Это хорошо известно сейчас уже всему миру, а не только авторам красивой карточки с цитатой Бисмарка о стоимости договоров с Россией, которую он, кстати, никогда в жизни не говорил.

Это хорошо должна знать и Польша. Та также имела договор о ненападении с Советской Россией, но потом получила от нее удар в спину 17 сентября 1939 года, когда советский союзник Гитлера добил окровавленную Речь Посполитую. А потом убивал десятки тысяч пленных поляков в лесах под Харьковом и Катынью.

Всего этого не может не знать министр Сикорский, потому что его жена – знаменитый историк Энн Эпплбом, одна из крупнейших в мире авторитетов по истории СССР первой половины 20 века. Она бы просто не позволила ему не знать.

Уроки истории для Сикорского

После Первой мировой войны в Европе была популярной идея плебисцитов – именно таким образом планировали определять и определяли территориальную принадлежность спорных земель. Но и там было много проблем.

Так, Вторая Речь Посполитая благодаря им присоединила к себе часть Верхней Силезии, хотя формально проиграла. Плебисцит проходил в 1921 году под контролем Лиги Наций – 40% голосов были за присоединение к Польше, почти 60% – за то, чтобы остаться в составе Германии.

В итоге все завершилось вооруженными столкновениями, восстанием, кровью и разделом региона. Также в 1920-м состоялся плебисцит в Вармии и Мазурах, по результатам которого лишь несколько населенных пунктов присоединились к Речи Посполитой.

А еще были плебисциты под наблюдением не Лиги Наций, а Гитлера и Сталина. Так, речь об апрельском плебисците 1938 года в Австрии и выборах в "Народное собрание" 22 октября 1939 года в Западной Украине, а также так называемые “выборы” в так называемых “народных демократиях” (той самой Польше, ГДР, Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии и других оккупированных СССР странах) после Второй мировой.

Неужели такого хочет для Крыма господин Сикорский? Видимо, нет, потому что он за справедливость и честный плебисцит.

Но парадокс заключается в том, что честные выборы в России или на оккупированных ею территориях возможны только в условиях, когда Россия настолько слаба, что уже не может вести войну. А если она слаба, то никаких плебисцитов не потребуется, потому что не надо придумывать новый велосипед, ведь уже есть все механизмы. И они прописаны в украинских законах.

Надеемся, именно это вскоре аргументированно объяснит господину Сикорскому и другим господам президент Зеленский, когда будет презентовать свой мирный план.