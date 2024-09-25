Сикорский вдребезги разнес ложь Небензи в Совбезе

Очередное заседание Совбеза ООН прошло во вторник, 24 сентября, в Нью-Йорке. На нем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вдребезги разнес постпреда России при ООН Василия Небензю.

Польский представитель опроверг ряд лживых заявлений россиянина. Он отметил, что свою речь писал сам и что это не является указаниями Брюсселя, передает 24 Канал.

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Сикорский опроверг ложь России об атаках и украденных детях

Еще одной ложью Радослав Сикорский назвал заявления России, что она не бомбит гражданские объекты в Украине.

Это вторая ложь. Две недели назад я был в украинском городе Львове, который также пострадал от российской ракеты "Калибр",

– сказал министр МИД Польши.

Он показал кадры уничтоженного львовского дома 4 сентября, где, в частности, погибли дети.

Сикорский также напомнил, что много украинских детей Россия похитила и вывезла на свою территорию, "где им пытаются стереть их национальную идентичность".

"Россияне говорят, что эти дети – сироты, уже не говоря, что они были в зоне боевых действий. Это еще одна ложь. Большинство из них было было было отобрано у их родителей или случайно в течение атак, или намеренно армией агрессора", – сказал польский министр.

Он также отметил, что для похищенных детей даже создавались особые лагеря, где насаждали российское "патриотическое воспитание".

Чем то, что вы делаете с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что немецкие нацисты делали с вашими и нашими детьми?

– спросил министр у Небензи.

Речь идет о похищении детей в других странах, которое Парламентская ассамблея Совета Европы недавно подтвердила равнозначным геноциду.

"Помните ли вы, что дипломаты и пропагандисты режима геноцида также являются преступниками, как утверждали советские обвинители в Нюрнберге?" – добавил Сикорский.

Он подчеркнул, что постпреды Совбеза ООН должны быть стражами мира и не вести войны с чужими детьми.

Это позор России, который не будет прощен или забыт,

– сказал глава МИД Польши.

Польский министр также опроверг еще одну ложь Небензи. Россиянин ранее отрицал то, что СССР сотрудничал с нацистами во время вторжения в Польшу в 1939 году. Чтобы разоблачить эту ложь, Сикорский продемонстрировал фотографию того времени, на которой видно рукопожатие военных в немецкой и советской форме.