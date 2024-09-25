Польський представник спростував низку брехливих заяв росіянина. Він наголосив, що свою промову писав сам і що це не є вказівками Брюсселя, передає 24 Канал.

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Сікорський спростував брехню Росії про атаки та вкрадених дітей

Ще однією брехнею Радослав Сікорський назвав заяви Росії, що вона не бомбить цивільні об'єкти в Україні.

Це друга брехня. Два тижні тому я був в українському місті Львові, який також постраждав від російської ракети "Калібр",

– сказав міністр МЗС Польщі.

Він показав кадри знищеного львівського будинку 4 вересня, де, зокрема, загинули діти.

Сікорський також нагадав, що багато українських дітей Росія викрала та вивезла на свою територію, "де їм намагаються стерти їхню національну ідентичність".

"Росіяни кажуть, що ці діти – сироти, вже не кажучи, що вони були у зоні бойових дій. Це ще одна брехня. Більшість з них було була відібрана у їхніх батьків або випадково протягом атак, або навмисно армією агресора", – сказав польський міністр.

Він також зауважив, що для викрадених дітей навіть створювалися особливі табори, де насаджували російське "патріотичне виховання".

Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з вашими й нашими дітьми?

– запитав міністр у Небензі.

Йдеться про викрадення дітей в інших країнах, яке Парламентська асамблея Ради Європи нещодавно підтвердила рівнозначним геноциду.

"Чи пам'ятаєте ви, що дипломати і пропагандисти режиму геноциду також є злочинцями, як стверджували радянські обвинувачі в Нюрнберзі?" – додав Сікорський.

Він наголосив, що постпреди Радбез ООН мають бути вартовими миру і не вести війни з чужими дітьми.

Це ганьба Росії, яка не буде прощена чи забута,

– сказав глава МЗС Польщі.

Польський міністр також спростував ще одну брехню Небензі. Росіянин раніше заперечував те, що СРСР співпрацював з нацистами під час вторгнення в Польщу у 1939 році. Щоб викрити цю брехню, Сікорський продемонстрував світлину того часу, на якій видно рукостискання військових у німецькій та радянській формі.