Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко высказался в отношении России. Он отметил, что у агрессора 11 часовых поясов, а ей все мало. Существование Польши и Украины как независимых государств не интересует Москву.

Впрочем, Россия больше не будет править ни в Киеве, ни в Варшаве, ни в других европейских столицах. Об этом глава МИД Польши заявил во время выступления в Сейме, передает корреспондентка 24 Канала.

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Россия хочет завоевать Европу, потому что мыслит анахронично

Радослав Сикорский заявил, что международная ситуация является самой сложной за последние десятилетия. Он напомнил слова Александра Дугина, известного путинского российского "философа – идеолога русского мира". Тот еще много лет назад говорил, что для Польши нет места на евразийском континенте.

Также Россия украла украинскую идентичность, присвоив себе Киевскую Русь. Но в эту игру можно играть вдвоем – вот только в Европе не мыслят такими анахронизмами.

Право России на Варшаву примерно такое же легитимное, как и наше на Смоленск, потому что мы там тоже правили около 100 лет. Разница в том, что в нашей стране почти никто не мыслит таким анахроническим образом,

– сказал министр иностранных дел Польши.

Справка. В 1404 году Смоленская земля вошла в состав Великого княжества Литовского. В 1618 году ее присоединили к Речи Посполитой. В состав России город вернулся в 1654 году.

Сикорский подчеркнул: Россия обычно начинает со "слов", а после этого на улицах другой страны появляются "киборги, чекисты и танки". Но несмотря на все, Москва больше не сможет диктовать правила европейским соседям.

"У меня для вас новость: вы больше никогда не будете здесь править – ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе", – обратился он к россиянам.

И посоветовал: вместо того, чтобы фантазировать о завоевании Варшавы, следует побеспокоиться о том, удержит ли Россия Хайшенвай.