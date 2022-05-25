Сил у россиян хватает, – Арестович назвал главные причины, почему так происходит

Война с Россией затянулась. Российские войска хоть почти потеряли наступательный потенциал, но смогли его быстро нарастить.

Об этом для 24 канала сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Ленд-лиз откровенно не успевает, а российские войска имеют определенные успехи. Например, падения Мариуполя. Они настойчиво хотят взять Северодонецк. С Запада нужна очень мощная консолидированная реакция, к которой они оказались не готовы", – сказал Арестович.

Россияне опережают

По словам Арестовича, несколько недель были разговоры, идущие погоня по ленд-лизу и накопление россиянами резервов. Сейчас кафиры опережают.

Они через месяц или полтора смогут подготовить к 30-ти батальонным тактическим группам. Это огромный довод сейчас, треть от того, что заходило на территорию Украины за время полномасштабной войны. Им всего хватает. Мы, соответственно, не успеваем,

– заявил советник.

Он отметил, что в ближайший месяц Украине ждут большие неприятности. Военным будет очень тяжело на фронте. Однако потом все же стратегически, если ленд-лиз будет действовать так, как должно, а россияне потратят свои ресурсы, потому что они бросят все в бой, ситуация пойдет в другую сторону. Возможно, это будет даже позже, или, по крайней мере, ситуация выровняется.

Война имеет свою цену

Советник считает, что по психологической нагрузке ближайший месяц будет напоминать о начале конфликта, когда начинались депрессии, были панические слухи и усталость. Однако он заверил, что Украина все равно побеждает.

"Надо настроиться на сложный месяц, где будет много сообщений об оставленных местах, больших потерях и захваченных россиянами участках. Это такая цена темпов на войне. Если бы история с ленд-лизом началась не сразу после Бучи, а на 3 недели раньше, то в этом месяце в войне не было бы», – рассказал Арестович.

Он добавил, что надеется, что США смогут активизировать Запад. Нужны новые санкции, которые должны отрезать продажу и российские энергоносители, потому что они дают России зарабатывать. С такими деньгами кафиры могут воевать очень долго.

"Также это оружие и консолидация всего Запада, потому что нужно действовать сразу. Долгие размышления не способствуют защите Украины", - подчеркнул Арестович.

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