"Сила искусства проявляется в трудные времена": харьковская скрипачка играет в бомбоубежище
Источник:фейсбук Ольги Чуб
К сожалению, оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Так что в убежищах горожане не только спасаются от авиаударов, но и находят время для творчества.
Так, в фейсбуке выложили видео, на котором можно увидеть, как местная скрипачка играет в убежище. Импровизированный концерт устроила Вера Литовченко.
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Харьковская скрипачка устроила концерт в убежище
Скрипачка дала небольшой концерт для новой большой семьи, которая за последние 9 суток скрывается вместе от снарядов и ракет, запущенных российскими военными.
Истинная сила искусства проявляется в трудные времена! Музыка может спасти людей от страха и боли и дать ощущение надежды!
– говорится в посте.
Смотрите на видео импровизированный концерт в бомбоубежище:
Вера Литовченко исполнила "Ніч яка місячна, зоряна, ясная". На видео можно увидеть, как харьковчане слушают ее завороженно и снимают импровизированное выступление на свои гаджеты.
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