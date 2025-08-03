Холодные страны Северной Европы страдают от беспрецедентной жары. Так, она там продолжается на протяжении последних нескольких недель.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Guardian.

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Что известно о жаре в странах Северной Европы?

Метеостанция в норвежской части Северного полярного круга зафиксировала температуру более 30 градусов тепла в течение 13 дней в июле, тогда как в Финляндии температура достигала 30 градусов тепла 3 недели подряд.

По словам ученых, это самая длинная серия жарких дней за всю историю наблюдений с 1961 года.

Действительно, беспрецедентная жара все еще в разгаре. Даже в арктических регионах... температура уже три недели превышает 25 градусов тепла,

– написал Мика Рантанен, климатолог Финского метеорологического института.

Норвежский метеорологический институт сообщил, что температура более +30 была зафиксирована в течение 12 дней в июле по меньшей мере на одной станции в 3 самых северных округах. Хотя на прошлой неделе в стране была небольшая передышка, поскольку жаркая погода переместилась на север и восток, в институте указывали, что ожидают, что температура 30 градусов тепла снова вернется во время выходных.

В Швеции метеорологи информировали, что на нескольких станциях на севере страны наблюдались длительные волны жары, причем метеостанция в Хапаранде измеряла +25 и более в течение 14 дней подряд. В Йоккмокке, что в Лапландии, жаркий период длился 15 дней.

"Чтобы найти более длинный период на этих станциях, нужно вернуться более чем на столетие назад", – сказал Сверкер Хеллстрем, ученый Шведского метеорологического и гидрологического института.

В середине июля Северную Европу охватила жара, вызванная горячими водами у северного побережья Норвегии и устойчивой областью высокого давления, которая подняла температуру в северных странах на 8 – 10 градусов выше сезонной нормы. С тех пор регион также пострадал от штормов и ударов молний, вызвавших лесные пожары.