Про це пише 24 Канал з посиланням на Guardian.

Дивіться також На Камчатці вперше за 600 років почалося потужне виверження вулкана Крашенінникова

Що відомо про спеку в країнах Північної Європи?

Метеостанція в норвезькій частині Північного полярного кола зафіксувала температуру понад 30 градусів тепла протягом 13 днів у липні, тоді як у Фінляндії температура сягала 30 градусів тепла 3 тижні поспіль.

За словами вчених, це найдовша серія спекотних днів за всю історію спостережень з 1961 року.

Дійсно, безпрецедентна спека все ще в розпалі. Навіть в арктичних регіонах… температура вже три тижні перевищує 25 градусів тепла,

– написав Міка Рантанен, кліматолог Фінського метеорологічного інституту.

Норвезький метеорологічний інститут повідомив, що температура понад +30 була зафіксована протягом 12 днів у липні щонайменше на одній станції в 3 найпівнічніших округах. Хоча минулого тижня в країні був невеликий перепочинок, оскільки спекотна погода перемістилася на північ і схід, в інституті вказували, що очікують, що температура 30 градусів тепла знову повернеться під час вихідних.

У Швеції метеорологи інформували, що на кількох станціях на півночі країни спостерігалися тривалі хвилі спеки, причому метеостанція в Хапаранді вимірювала +25 і більше протягом 14 днів поспіль. У Йоккмокку, що в Лапландії, спекотний період тривав 15 днів.

"Щоб знайти довший період на цих станціях, потрібно повернутися більш ніж на століття назад", – сказав Сверкер Хеллстрем, науковець Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту.

У середині липня Північну Європу охопила спека, спричинена гарячими водами біля північного узбережжя Норвегії та стійкою областю високого тиску, яка підняла температуру в північних країнах на 8 – 10 градусів вище від сезонної норми. З того часу регіон також постраждав від штормів та ударів блискавок, що спричинили лісові пожежі.