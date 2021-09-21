Сильное похолодание в Украине: в Карпатах температура пошла в "минусы"

По состоянию на 21 сентября температура воздуха в Карпатах опустилась ниже нуля. В частности, на вершине горы Поп Иван Черногорский зафиксировали -6.

Сейчас на горе – облачно с прояснениями. Скорость северо-западного ветра достигает 6 метров в секунду.

Заметьте На западе Украины наконец солнечно, ливни переместились на Восток: прогноз погоды на 21 сентября

Украинцев умилили фотографии с морозной вершины. В сети люди шутят, что "зима близко" и называют гору "милашкой". Звучат даже прогнозы, что скоро будет снежить.



Карпаты подморозило / Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Украине прогнозируют заморозки

Спасатели рассказали, что уже вскоре Украина встретит первые осенние заморозки.

Температура воздуха существенно опустится на территории большинства областей.

Не ощутят морозного привета только южные, восточные области, а также Закарпатье.

По данным спасателей, сначала заморозки ударят на Западе. В частности, это может произойти уже ночью 22 сентября.

А уже 23 сентября они разойдутся по всей Украине.

Также на период 20 – 24 сентября украинские синоптики прогнозируют ежедневные осадки. В большинстве областей будет царить пасмурная погода.