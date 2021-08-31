Сильные ливни в Индии вызвали оползень: есть погибшие

В индийской деревне произошел оползень из-за сильных ливней. В результате погибли люди. Число жертв может возрасти.

Стихийное бедствие охватило деревню Джумма. Судья округа Питорарага Ашиш Чаухан выехал на место происшествия, чтобы выяснить, как происходит операция по спасению.

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Есть жертвы

Погибло 5 человек. Однако количество жертв может расти, ведь деревня расположена на вершине холма.

Власти пытаются оценить масштабы убытков от ливней. Чиновников просят переместить пострадавших в безопасные места и обеспечить им питание и лекарства.

Кроме того, должны очистить дороги. В частности, национальные автомагистрали, которые заблокировали оползневые обломки в регионе.

Похожее бедствие в Индии

На севере Индии уже была похожая ситуация в августе. В районе Киннаур в штате Гимачал-Прадеши 40 человек оказались под завалами из-за оползня, в частности – пассажиры автобуса.

Тогда по меньшей мере 5 человек погибли. Более 12 удалось достать из-под завалов.

Оползень в Индии: