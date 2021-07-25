Сильные ливни затопили Филиппины: тысячи людей эвакуировали

Столицу Филиппин Манилу и прилегающие провинции затопили сильные муссонные дожди, которые продолжались несколько дней. Теперь власти пытаются открыть как можно больше приютов для пострадавших.

Эвакуировали 15 тысяч человек

Из города Марикина за ночь эвакуировали 15 тысяч населения. Это произошло после того, как вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей.

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Чиновники заявляют, что пытаются открыть больше приютов для чрезвычайных ситуаций с обеспечением социальной дистанции. Они опасаются, чтобы лагеря эвакуации не превратились в эпицентры распространения коронавируса.

Эта ситуация будет слишком сложной, если не будет окончательного решения по наводнению. Особенно сейчас, когда есть угроза распространения штамма "Дельта",

– заявил мэр Марикины Марселино Теодоро.



Люди ночевали в лагерях для эвакуации / Фото Shutterstock

Что известно о пострадавших

В горном северном городе Багио 23 июля в результате непогоды погибла местная жительница. На такси, в котором она ехала, от сильного ветра упало дерево.

Недалеко от порта в провинции Албай перевернулась грузовая лодка. К счастью, всех 10 членов экипажа спасли.

Причина непогоды

Мэр Марикины утверждает, что город накрыло наводнение из-за многолетних рубок лесов и сильного заиления реки.