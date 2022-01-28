Сильные метели: в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение
Источник:ГСЧС
Непогода накроет западные области Украины 28 января. В этих регионах синоптики пообещали мощные порывы ветра и метели.
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях обнародовали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. На 28 января объявили в некоторых регионах штормовое предупреждение.
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На Западе – порывы ветра большой скорости
В западных областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Речь идет о Волыни, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вместе со шквальным ветром придут еще метели. Уровень опасности – I желтый.
В Карпатах – угроза схода лавин
В Карпатах тоже сильно будет мести. Кроме того, из-за снегопадов спасатели предупреждают об угрозе схода лавин. Значительная снеголавинная опасность – на высокогорьях Львовщины, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Мощные порывы ветра в Украине / Изображение Укргидрометцентра
Недавние последствия непогоды в Украине: коротко
- Несколько дней назад на Буковине зафиксировали сильные морозы. Столбики термометров опустились до отметки -33.
- 24 января из-за снегопада на дорогах Одессы произошел транспортный коллапс.
- 23 января на Закарпатье сошла лавина, под которую попала группа туристов. Спасатели проводили поисковую операцию.
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