Сильные метели: в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Непогода накроет западные области Украины 28 января. В этих регионах синоптики пообещали мощные порывы ветра и метели.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях обнародовали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. На 28 января объявили в некоторых регионах штормовое предупреждение.

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На Западе – порывы ветра большой скорости

В западных областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Речь идет о Волыни, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вместе со шквальным ветром придут еще метели. Уровень опасности – I желтый.

В Карпатах – угроза схода лавин

В Карпатах тоже сильно будет мести. Кроме того, из-за снегопадов спасатели предупреждают об угрозе схода лавин. Значительная снеголавинная опасность – на высокогорьях Львовщины, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.



Мощные порывы ветра в Украине / Изображение Укргидрометцентра

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