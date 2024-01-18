Самые сильные морозы этой зимы уже были или еще впереди: ждать ли более 25 градусов
В январе в части областей Украины ударили морозы до -25 градусов. Впрочем, такая температура продержалась недолго. Вскоре снова стало теплее.
Возможно ли, что самые сильные морозы этой зимой уже были, или все еще впереди, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Сильные морозы в Украине
Синоптик заметила, что в январе 2024 года значительные морозы были кратковременными. В частности, буквально 2 – 3 дня. Остальное время – умеренные или даже плюсовые значения. Также ответила, возможно ли, что сильнейшие за всю зиму морозы уже были.
Такая вероятность, конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы… Возможно, были самые большие, но посмотрим. Пока еще рано загадывать,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Заметим, ранее синоптик также рассказала, что самая морозная ночь недели по всей Украине – в среду. В частности, прогнозировали до -15 градусов.
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Усилятся ли морозы в ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью четверга в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет идти умеренный снег, на Закарпатье и местами Прикарпатье – значительный мокрый снег с дождем, местами гололедица.
- Днем 18 января в Украине дождь, на Северо-востоке с мокрым снегом, на Закарпатье значительные дожди.
- В западной и южной части ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 4 – 10 тепла. На остальной территории ночью 5 – 10 мороза, днем 1 – 6 тепла. Тем временем на Северо-Востоке ночью 12 – 17 мороза, днем около 0.
- 19 января в южной части дождь, ночью и днем 5 – 9 тепла. На остальной территории Украины ожидается мокрый снег и дождь, температура в сутки от 2 мороза до 4 тепла, днем на Востоке до +8.
- Ночью в субботу, кроме западных областей, снег, днем без существенных осадков. Лишь на востоке мокрый снег.
- Ночью 4 – 9 мороза, днем 0 – 5 мороза. В южных и восточных областях ночью и днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. Кстати, на дорогах страны, кроме Юга, гололедица.
- Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду, в четверг порывы 15 – 20, в Карпатах 25 метров в секунду.