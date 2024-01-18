Самые сильные морозы этой зимы уже были или еще впереди: ждать ли более 25 градусов

В январе в части областей Украины ударили морозы до -25 градусов. Впрочем, такая температура продержалась недолго. Вскоре снова стало теплее.

Возможно ли, что самые сильные морозы этой зимой уже были, или все еще впереди, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Сильные морозы в Украине

Синоптик заметила, что в январе 2024 года значительные морозы были кратковременными. В частности, буквально 2 – 3 дня. Остальное время – умеренные или даже плюсовые значения. Также ответила, возможно ли, что сильнейшие за всю зиму морозы уже были.

Такая вероятность, конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы… Возможно, были самые большие, но посмотрим. Пока еще рано загадывать,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Заметим, ранее синоптик также рассказала, что самая морозная ночь недели по всей Украине – в среду. В частности, прогнозировали до -15 градусов.

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Усилятся ли морозы в ближайшие трое суток