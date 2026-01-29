В Украину сунут сильные морозы до -30: в каких областях резко упадет температура
- С 1 по 3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры до -30 градусов, особенно в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
- Объявлен III уровень опасности, красный, что указывает на крайне опасные погодные условия, которые угрожают жизни людей и могут вызвать значительные повреждения инфраструктуры.
В Украине с 1 по 3 февраля ожидается резкое снижение температуры воздуха. Местами мороз достигнет отметки в -30 градусов.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Где ожидаются морозы до -30 градусов?
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что с 1 по 3 февраля ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до отметок в -20 – -27 градусов.
В частности, такие значения столбики термометров будут показывать в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В Киеве температура будет до -20 – -25 градусов. Днем прогнозируется -15 – -22 градуса.
Местами мороз достигнет -30 градусов, из-за чего будут объявлять III уровень опасности, красный,
– отметили в ГСЧС.
Справочно! На сайте Укргидрометцентра указано, что III уровень опасности, красный означает, что погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. В случае объявления этого уровня предупреждения рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, привлечь меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.
В то же время, по данным чрезвычайников, 4 – 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с Запада и Юго-Запада страны.
Какую погоду прогнозируют синоптики на февраль?
В Укргидрометцентре отметили, что в течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.
По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура будет достигать от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Количество осадков за месяц ожидается в пределах нормы.
Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупреждала, что в начале февраля 2026 года в Украине ожидается новая волна морозов, с ночной температурой до -20 градусов в некоторых областях. По словам эксперта, прежде всего это касается западных, северных и центральных областей.