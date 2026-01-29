В Украину сунут сильные морозы до -30: в каких областях резко упадет температура

В Украине с 1 по 3 февраля ожидается резкое снижение температуры воздуха. Местами мороз достигнет отметки в -30 градусов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Интересно На Закарпатье в результате потепления – ледоход: впечатляющие кадры стихии

Где ожидаются морозы до -30 градусов?

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что с 1 по 3 февраля ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до отметок в -20 – -27 градусов.

В частности, такие значения столбики термометров будут показывать в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В Киеве температура будет до -20 – -25 градусов. Днем прогнозируется -15 – -22 градуса.

Местами мороз достигнет -30 градусов, из-за чего будут объявлять III уровень опасности, красный,

– отметили в ГСЧС.

Справочно! На сайте Укргидрометцентра указано, что III уровень опасности, красный означает, что погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. В случае объявления этого уровня предупреждения рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, привлечь меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

В то же время, по данным чрезвычайников, 4 – 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с Запада и Юго-Запада страны.

