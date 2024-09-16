"Кто бы мог подумать": Буданов назвал сильные стороны Украины в войне

Сильной стороной Украины в войне против агрессии России являются нестандартные подходы в решениях и мотивация.

Об этом сказал глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES в Киеве, информирует 24 Канал.

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Украина – это страна возможностей. Чем больше живу, тем больше это вижу: здесь возможно все. Раз – с нуля сделали тысячи дронов. Кто мог о таком подумать два года назад?,

– отметил Буданов.

Другой важной чертой украинцев глава разведки назвал веру в себя и мотивацию, которой нет у россиян.

"Наша сильная сторона – в нестандартном подходе и вере в то, что мы можем что угодно. Мы воюем за свою землю, и здесь вариантов у нас нет", – добавил разведчик.

Что больше всего беспокоит Буданова

В ходе встречи Кирилл Буданов также ответил, что его беспокоит больше всего. Он отметил, что это – гибель или увечье наших людей.

"Это то, что не вернешь. Дрон можно сделать новый, танк можно сделать новый – или купить. А человек уже все, ушел навсегда. Поэтому жизни людей самое главное", – сказал он.