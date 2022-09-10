Сильные взрывы слышали в Днепре, Николаеве и Харьковской области: во многих областях тревога
10 сентября 2022 , 01:22Читати новину українською
В ночь на 10 сентября сильные взрывы слышали в Днепре, Николаеве и Харьковской области. По состоянию на 1:24 во многих областях сообщают о воздушной тревоге.
Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.
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Где слышали взрывы
О взрывах в Днепре сообщили около 01.15.