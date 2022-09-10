Сильные взрывы слышали в Днепре, Николаеве и Харьковской области: во многих областях тревога

В ночь на 10 сентября сильные взрывы слышали в Днепре, Николаеве и Харьковской области. По состоянию на 1:24 во многих областях сообщают о воздушной тревоге.

Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.

Обратите внимание Последствия деоккупации Купянска и изменение оборонной стратегии США: влияние контрнаступления ВСУ на мир

Где слышали взрывы

О взрывах в Днепре сообщили около 01.15.