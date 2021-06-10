Сильный ливень: в Полтаве спасатели вытаскивали машины из воды

В Полтаве 10 июня прошел ливень. Из-за этого затопило некоторые улицы города. Спасатели вытаскивали машины из воды.
Местные издания пишут, что ливень длился всего полчаса. Но из-за плохой работы ливневой канализации улицы затопило.
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В Полтаве из-за ливней затопило улицыґ
Полтавское издание "Kolo.news" сообщило, что больше всего затопило улицу Курчатова.
Там образовалась большая лужа, что легковые машины не могли двигаться. На помощь привлекали и спасателей,
– говорится в сообщении.
В Полтаве затопило улицы / Фото @vlad_is_love_baby_dont_hurt_me, Підслухано в Полтаве
Спасатели помогали доставать легковые автомобили. По информации ГСЧС, отбуксировали 4 легковых автомобиля.
Из-за подтопления спасатели эвакуировали 4 авто / Фото ГСЧС Полтавской области
Спикер ГСЧС Полтавщины Светлана Рыбалко отметила, что вода попала внутрь машин. Именно из-за этого автомобили не смогли выехать из воды.
Предварительно известно, что это единственный случай на Полтавщине за 10 июня, когда для ликвидации последствий непогоды вызвали сотрудников ГСЧС.
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Коротко о непогоде в Украине
- Синоптики ранее сообщали, что Украину накроют грозы.
- 9 июня в Днепре пронесся гигантский смерч, который образовался прямо на улицах города. На этот раз торнадо был значительно больше, чем за день до этого.
- В тот же день в Черновицкой области шли сильные дожди, местами с градом. Ненастье за несколько часов наделало беды: затопило городские улицы, побило градом огороды, а молнии попали в дерево и крышу детской больницы.
- В Днепре из-за осадков обвалилась часть Сичеславской набережной. В воду упала не только тротуарная брусчатка, но и ограда. Там образовалась пропасть, которую пришлось огораживать.