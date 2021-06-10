Сильный ливень: в Полтаве спасатели вытаскивали машины из воды

В Полтаве 10 июня прошел ливень. Из-за этого затопило некоторые улицы города. Спасатели вытаскивали машины из воды.

Местные издания пишут, что ливень длился всего полчаса. Но из-за плохой работы ливневой канализации улицы затопило.

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В Полтаве из-за ливней затопило улицыґ

Полтавское издание "Kolo.news" сообщило, что больше всего затопило улицу Курчатова.

Там образовалась большая лужа, что легковые машины не могли двигаться. На помощь привлекали и спасателей,

– говорится в сообщении.



В Полтаве затопило улицы / Фото @vlad_is_love_baby_dont_hurt_me, Підслухано в Полтаве

Спасатели помогали доставать легковые автомобили. По информации ГСЧС, отбуксировали 4 легковых автомобиля.



Из-за подтопления спасатели эвакуировали 4 авто / Фото ГСЧС Полтавской области

Спикер ГСЧС Полтавщины Светлана Рыбалко отметила, что вода попала внутрь машин. Именно из-за этого автомобили не смогли выехать из воды.

Предварительно известно, что это единственный случай на Полтавщине за 10 июня, когда для ликвидации последствий непогоды вызвали сотрудников ГСЧС.

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