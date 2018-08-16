Сильный ночной ливень затопил улицы Киева
В столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительного подтопления претерпел ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежат поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.
Об этом сообщило сообщество "Информатор" на своей странице в Facebook.
Читайте также: Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
Отмечается, что ливень с грозой в Киеве начался около 3 часов ночи.
Пользователи сети написали в обсуждениях на странице сообщества, что некоторые из улиц затопило полностью.
Посреди дороги застрял автомобиль. В воде стоит на аварийке. Улицу затопило полностью. Машины просто не могут проехать. Многие из них разворачиваются и едут назад,
– рассказывают в группе.
Смотрите видео: Крещатик затопило
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Мощный ливень в Киеве: в столице борются с последствиями непогоды, движение транспорта измененосегодня, 09:58
-
Главные новости 15 августа: Стрельба в Киеве, ДТП на Житомирщине и санкции Украины против Россиисегодня, 08:00
-
У Путина новая стратегия: екперт раскрыл коварные планы Кремлясегодня, 07:02
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Найем пишет о готовности "Народного фронта" "слить" Яценюка, Аваков отрицает14 февраля 2016 , 23:23
В Москве подписан ряд двусторонних документов между Россией и Украиной17 декабря 2013 , 17:12 22
Маркевич вызвал настоящий фурор на тренировке сборной Украины15 ноября 2016 , 14:41
Агент Зозули сделал неожиданное заявление о будущем украинца в Испании7 февраля 2017 , 19:01