Сильный ночной ливень затопил улицы Киева

В столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительного подтопления претерпел ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежат поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.

Об этом сообщило сообщество "Информатор" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что ливень с грозой в Киеве начался около 3 часов ночи.



Пользователи сети написали в обсуждениях на странице сообщества, что некоторые из улиц затопило полностью.

Посреди дороги застрял автомобиль. В воде стоит на аварийке. Улицу затопило полностью. Машины просто не могут проехать. Многие из них разворачиваются и едут назад,

– рассказывают в группе.

Смотрите видео: Крещатик затопило