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      Сильный ветер повредил крышу казармы в Николаеве: Минобороны проведет служебную проверку

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      Непогода повредила крышу казармы в Николаеве: Минобороны назначило служебную проверку за некачественный ремонт (иллюстративное фото) / Пресс-служба Минобороны

      В Николаеве в результате непогоды повредило крышу казармы. Это здание находится на балансе Министерства обороны Украины. Из-за инцидента, который произошел 24 февраля, оборонное ведомство назначило служебную проверку. Также здесь планируют обратиться с иском в суд.

      Как сообщили в Минобороны, в результате происшествия никто не пострадал: ни военнослужащие, ни гражданские. Объем нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.

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      В оборонном ведомстве подчеркивают: с целью выяснения обстоятельств они назначили служебную проверку. К ней привлекут и правоохранителей.

      Также Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику. Обратятся они к этой фирме через суд. Дело в том, что в 2017 году в этом здании проводили ремонтные работы. Однако теперь отремонтированное здание не выдержало непогоды. При этом гарантийный срок на ремонтные работы согласно договору составлял 10 лет.

      Непогода в Николаеве не только повредила крышу казармы. Также здесь штормовой ветер обрушил один из пролетов пешеходного моста через реку Ингул. В итоге он оторвался от пешеходной части и упал в водоем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      Кроме того, ураган на юге бушевал в Одесской и Херсонской областях. В следствие непогоды по меньшей мере один человек погиб в Одессе и еще двое получили травмы. А в Херсоне из-за сильного ветра на 13-летнего ребенка упало дерево. Сейчас она находится в больнице.

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      24 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Міністерство оборони України Новости Николаева
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